انتشال قذيفة صاروخ من منزل مواطن في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أغسطس 2019, 09:55 مساء
خبير مفرقعات ينتشل قذيفة صاروخ في عين زارة، 16 أغسطس 2019، (هيئة السلامة الوطنية طرابلس)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، اليوم الجمعة، انتشال قذيفة صاروخ من منزل مواطن بمنطقة عين زارة بطريق السدرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك» صورا بعملية انتشال الصاروخ، من قبل خبراء المفرقعات وإزالة مخلفات الحروب بهيئة السلامة الوطنية.

انتشال قذيفتين وقنبلة يدوية من منطقتي صلاح الدين وعين زارة جنوب طرابلس

وتشهد المنطقة سقوط قذائف صاروخية، ففي آخر يوليو الماضي انتشلت عناصر إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات التابعين لهيئة السلامة الوطنية، قذيفتين وقنبلة يدوية من منطقتي صلاح الدين وعين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

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