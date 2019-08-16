بلدية طرابلس: جمعنا 550 طن جلود ومخلفات أضاحي ولم نجد مستفيدين بها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أغسطس 2019, 09:08 مساء
إلقاء مخلفات الأضاحي والجلود في المكبات، 16 أغسطس 2019، (صفحة بلدية طرابلس المركز)

أعلنت بلدية طرابلس المركز أنه تم جمع ونقل ما يقارب عن 550 طنا من مخلفات أضاحي العيد، من جلود الأضاحي وبقية المخلفات والقمامة، التي تم نقل جميعها إلى المكبات، لعدم وجود من يحتاجونها.

وقال بيان للبلدية على صفحتها بموقع «فيسبوك»، «كان من الممكن الاستفادة منها من قبل المهتمين، حيث تم الإعلان عبر صفحتنا بأن البلدية تدعو المهتمين بالتواصل معنا، للاستفادة منها مجانا، ولكن لم يتم التواصل أو يأتي أي أحد لمقر البلدية، مما جعلنا نضطر لنقلها إلى مكب القمامة».

وقدمت البلدية الشكر لكل المتعاونين معها «الذين قاموا بتجميع مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصص لها مسبقا من طرفنا».

وأشار البيان إلى أن العمل في تجميع جلود ومخلفات الأضاحي، «تم على مدار 24 ساعة أيام العيد، وكان بمشاركة كل من بلدية طرابلس المركز، ولجنة النظافة بوزارة الحكم المحلي، وإدارة مكب أبو سليم، وفرع طرابلس المركز بشركة الخدمات العامة».

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