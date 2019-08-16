أسماء رؤساء اللجان بامتحانات الشهادة الثانوية في جامعة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أغسطس 2019, 08:47 مساء
امتحانات الشهادة الثانوية (أرشيفية: بوابة الوسط)

أصدر، اليوم الجمعة، رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية، الدكتور محمد العتوق، قرارات التكليفات بمهام لجان النظام والمراقبة باللجنة المركزية «جامعة الزاوية».

ووفق بيان نشر على صفحة وزارة التعليم بحكومة الوفاق، تم تكليف حاتم عبد الكريم زغيل، رئيسًا للجنة كلية الاقتصاد - العجيلات، وفوزي مسعود الطيب، ريسا للجنة كلية البيطرة – العجيلات، وعبد الباسط مصطفى هبال، رئيسًا لجنة كلية الموارد الطبيعية - العجيلات، والصديق خليفة الكيلاني، رئيسًا للجنة كلية الاقتصاد (بنين)- المركب الجنوبي الزاوية.

كما تم تكليف خيري محمد حمزة، رئيسًا للجنة كلية التربية – الزاوية، وعبد الغني سعيد أبو زيد، رئيسًا للجنة كلية التربية – أبي عيسى، وأبو عجيلة قويدر ضؤ، رئيسًا للجنة معهد المهن الشاملة - أبي عيسي، وأكرم عريبي حلب، رئيسًا للجنة كلية التربية – زوارة، وإلهام يخلف أبو الشواشي، رئيسًا للجنة كلية التقنية الهندسية - زوارة، ومحمد عمر الباشا، رئيسًا للجنة كلية العلوم - العجيلات. 

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ويؤدي 76443 طالبًا وطالبة امتحانات (الدور الأول) للشهادة الثانوية، بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2018-2019 من جميع المدارس العامة والخاصة على مستوى 65 بلدية أو منطقة تعليمية داخل ليبيا، في الفترة من 18 إلى 29 أغسطس الجاري.

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