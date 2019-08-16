«القيادة العامة» ترحب بعودة الملاحة الجوية في مطار سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أغسطس 2019, 08:28 مساء
ركاب في مطار سبها ينتظرون قدوم الطائرة، 16 أغسطس 2019 (بوابة الوسط)

رحبت القيادة العامة التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الجمعة، بعودة حركة الملاحة الجوية في مطار سبها، الذي شهد وصول أول رحلة اليوم، بعد توقف دام لحوالي ست سنوات.

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة، إن إعادة فتح المطار «جاء بفضل الله أولا، ثم بفضل تضحيات أبطالنا الذين قدّمو أعز ما يملكون في مواجهاتهم للعدو، ليعود القانون ويعم الأمن والسلام في المنطقة من خلال تفعيل الأجهزة الأمنية»، وفق صفحته الرسمية على «فيسبوك».

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وفي يناير الماضي، أعلن عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، أن القوات المسلحة موجودة قرب المطار ويجري «تأمينه بشكل جيد»، مشيرا إلى أن المطار سيعود للعمل بشكل رسمي، بعد «انتهاء الصيانة وفي حال توفرت الإمكانيات».

 

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