«داخلية الوفاق» تعلن سير العمل بشكل طبيعي بمعبر وازن الحدودي مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أغسطس 2019, 08:06 مساء
انتظار السيرات للمرور بمعبر وازن الحدودي، 16 أغسطس2019، (صفحة داخلية الوفاق على فيسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، أن العمل يسير بشكل طبيعي في معبر ذهيبة وازن الحدودي مع جمهورية تونس، من حيث دخول وخروج المسافرين بسلاسة ويسر.

وثمنت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، المجهودات التي تقوم بها كافة الأجهزة الأمنية في «تأمين معبر وازن وضمان سلامة المسافرين».

كانت صفحة «أخبار معبر زهيبة وازن» على «فيسبوك» قد أعلنت اليوم الجمعة، في بيان، عن شكوى عدد من المسافرين بالمعبر، من حالة الطريق بالجانب الليبي، الذي يمتد تقريبا لمسافة 800 متر، كلها حفر وحجر، داعية العاملين بالمعبر، من الجانب الليبي، إلى مسح الطريق بالآلة الجارفة «كاسحة الطرقات » مضيفة «نعلم أنها طريق فرعية وقتية ولكن نطلب بعض الصيانة فقط الي حين فتح المعبر الجديد».

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