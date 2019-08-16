«النهر الصناعي» يعلن عودة ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أغسطس 2019, 07:47 مساء
أحد خزانات النهر الصناعي في ليبيا (الإنترنت- أرشيفية).

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، دخول المياه إلي العاصمة طرابلس، اليوم الجمعة، بمعدل تدفق 200 ألف متر مكعب في اليوم وفي ازدياد مستمر، وفق بيان عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».

كانت بلدية طرابلس المركز، قد أكدت الأربعاء الماضي، إنه «من المتوقع وصول المياه إلى مصراته مساء اليوم، على أن تصل إلى زليتن والخمس مساء الغد، وإلى طرابلس يوم الجمعة المقبل».

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وقبل أيام توقف تدفق المياه إلى العاصمة طرابلس، بعد إغلاق صمامات أنابيب النهر الصناعي بمنطقة الشويرف، من قبل محتجين عن انقطاع التيار الكهربائي بإحدى مناطق الجنوب.

ويتكرر توقف ضخ المياه من الحقلين الشمالي والجنوبي بمنظومة النهر الصناعي الحساونة - سهل الجفارة؛ نتيجة اعتداءات على محطة تغذية الكهرباء بالمنطقة الجنوبية، ما يترتب عليه انقطاع المياه عن طرابلس ومدن المنطقة الوسطى.

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