البرتغال تعلن اعتقال «المارشال» المتورط في تهريب أسلحة إلى ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الجمعة 16 أغسطس 2019, 07:04 مساء
إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى ليبيا (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السلطات البرتغالية القبض على البلجيكي، جاك مسيو، أحد أكبر تجار الأسلحة بشكل غير مشروع في العالم والمحكوم عليه بالسجن في قضية تهريب معدات عسكرية إلى ليبيا.

وأكدت الشرطة الفيدرالية البرتغالية الجمعة، أن اعتقال إمبراطور الأسلحة البلجيكي، جاك مسيو، الملقب بـ«المارشال» أو«الثعلب» تم بفضل تعاون الهيئات الأمنية ذات العلاقة، في فرنسا وبلجيكا والبرتغال.

ووفق ما نقل موقع «لوسوار» الفرنسي فقد سبق أن حكم على المتهم في بلجيكا العام الماضي بالسجن أربع سنوات، إلا أنه كان هاربًا منذ ذلك الحين، ليلقى القبض عليه في نهاية المطاف في قرية صغيرة في البرتغال.

وفي يونيو 2017 ، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو، بسبب بيعه أسلحة أوتوماتيكية وذخيرة وطائرات هليكوبتر ودبابات وغيرها من المعدات العسكرية إلى بلدان في حالة حرب، بما في ذلك ليبيا وتشاد وباكستان وإيران، في انتهاك للعقوبات الدولية.

وحسب تقرير الموقع، يعود تاريخ الرجل إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما أمد إيران بالسلاح في الحرب الطويلة مع العراق.

ومنذ ذلك الحين كانت هناك شكوك قوية في الولايات المتحدة، في اشتراكه فيما يتعلق بقضية «إيران كونترا» سيئة السمعة، وكذلك في فرنسا.

وتورط مسيو عبر تاريخ طويل في تجارة الأسلحة غير القانونية سواء كانت بطريق مباشر أو غير مباشر، وهو معروف لدى السلطات في جميع أنحاء العالم.

وخلال الـ35 عامًا الماضية لم يكن هناك نزاع مسلح إلا وشارك فيه جاك مسيو كتاجر أسلحة بين الأطراف المتنازعة.  

ومن المقرر أن يمثل المدعو «المارشال» أمام محكمة في البرتغال الجمعة حيث ستطلب بلجيكا تسليمه للسماح له بقضاء عقوبته.

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