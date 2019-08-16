المجلس الرئاسي يدين القصف على مطاري معيتيقة وزوارة

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان اليوم الجمعة، «القصف الجوي الغادر» الذي يستهدف المطارات المدنية بالمنطقة الغربية من قبل قوات القيادة العامة، والذي يتسبب في إحداث أضرار بالبنية التحتية للمطارات وترويع المدنيين وتعليق للرحلات الجوية القادمة والمغادرة، وما يخلفه ذلك من تأخير للمسافرين والمرضى والجرحى والحجاج.

وأكد البيان الذي نشرته صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن «هذه الأعمال الإرهابية المتكررة هدفها زعزعة أمن واستقرار العاصمة وتحقيق أطماع وأهداف إجرامية على حساب دماء الليبيين وأمنهم واستقرارهم».

وتابع البيان، الصادر في 16 أغسطس 2019، بأن المجلس الرئاسي لا يجد مبررًا لصمت المجتمع الدولي عامة والبعثة الأممية خاصة، والتي هي على اطلاع وعلم بالانتهاكات التي تقوم بها قوات القيادة العامة أمام مرأى ومسمع العالم، مخالفة بذلك كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ومنتهكة لأبسط حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن المجلس الرئاسي والشعب الليبي «لم يلمس» ما يفترض أن تقوم به الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحماية المدنيين وممتلكاتهم ومقدرات الشعب الليبي التي تنتهك وتدمر من قبل هذه «الميلشيات المدعومة من بعض الدول»، مطالبًا «البعثة الأممية بضرورة الإيفاء بالتزاماتها وتسمية الأمور بمسمياتها بدلًا من موقف الحياد السلبي والمجاملات السياسية، خاصة بعد اعتراف المعتدي بانتهاكاته، كما حدث عند استهداف مطار زوارة المدني منذ يومين، ومع ذلك لم يدن الاعتداء ومنفذه بشكل صريح».

ولفت البيان إلى تجاهل «المعتدي» كافه القوانين والأعراف الدولية، وظل يواصل اعتداءاته ويوسعها ويرتكب يوميًا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منتهكًا بذلك القانون الدولي والقانون الإنساني العام، بعد أن تيقن بأن بيانات المجتمع الدولي مجرد حبر على ورق أو هي مجرد تطييب لخواطر المتضررين.

وأخيرًا، حمّــل البيان بعثة الأمم المتحدة المسؤولية كاملة في «ضمان سلامة المدنيين» في مقابل «غياب إجراءات الردع الواجبة قانونًا تجاه هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة والمدانة».