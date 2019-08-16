الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أغسطس 2019, 12:58 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسود أجواء صيفية معتدلة ومستقرة على أغلب مناطق البلاد اليوم الجمعة.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية ستتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، وبين 35 و40 درجة مئوية على الداخل والوسط والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 36 و39 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء الغد على المناطق الواقعة جنوب الكفرة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.

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