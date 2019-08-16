مطار معيتيقة ينشر صورا لآثار القصف

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أغسطس 2019, 10:52 صباحا
بقايا قذيفة أصابت أحد مدرجات مطار معيتيقة، 15 أغسطس 2019، (مطار معيتيقة الدولي)

نشرت إدارة مطار معيتيقة، صورا لآثار القصف الذي تعرض له المطار، مساء أمس الخميس، والأضرار التي لحقت به، وذلك على صفحة المطار بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأظهرت الصور، أحد المصابين في القصف، إضافة إلى تعرض حافلات في المطار لشظايا، وأيضا بقايا قذائف سقطت على أحد المدرجات.

وقررت إدارة المطار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقف حركة الطيران بعد التعرض للقصف، مشيرة إلى توجيه «رحلة شركة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مطار تونس قرطاج، وكذلك الأجنحة الليبية القادمة من إسطنبول، بالهبوط في مطار مصراتة الدولي».

وأمس، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استنكارها «الهجمات الممنهجة والمتزايدة باطراد على المطارات في غرب ليبيا، بما في ذلك مطارا زوارة ومعيتيقة» اللذان استهدفا بغارات جوية.

أحد المصابين جراء القصف
شظايا القصف تحطم زجاج أحد الحافلات في المطار
جانب آخر من الأضرار
زجاج مهشم جراء القصف
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سان جيرمان يستعد لضم بديل نيمار من اليوفي
رياضة عالمية
قدرها بـ22 مليون قطعة.. رئيس تشاد يعمق التضارب في أرقام تدفق السلاح الليبي
ليبيا
السفير الأميركي يتعهد بالعمل على إنهاء «فوري» للصراع في ليبيا
ليبيا
ليفربول يفوز بكأس السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
البعثة الأممية ترحب بانخفاض العنف في طرابلس.. وترصد انتهاكات الهدنة
ليبيا
نحو 2.5 مليون حاج يختتمون المناسك بطواف الوداع في مكة
عربى
نادي زاخو العراقي يختار مدربًا ليبيًّا لفريقه
رياضة محلية
ميسي يدخل على خط المفاوضات ويتصل بنيمار
رياضة عالمية
كيف يحتفل مسيحيو السنغال بعيد الأضحى؟
منوعات
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالمولى دغمان
ثقافة وفن
بيان مشترك لواشنطن ولندن وباريس وروما وأبوظبي بشأن الهدنة في ليبيا
ليبيا
جلسة طارئة جديدة بمجلس الأمن تدعو لاغتنام فرصة «هدنة العيد»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كاركاتير خيري - المواطن والأزمة السياسية