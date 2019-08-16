مطار معيتيقة ينشر صورا لآثار القصف

بقايا قذيفة أصابت أحد مدرجات مطار معيتيقة، 15 أغسطس 2019، (مطار معيتيقة الدولي)

نشرت إدارة مطار معيتيقة، صورا لآثار القصف الذي تعرض له المطار، مساء أمس الخميس، والأضرار التي لحقت به، وذلك على صفحة المطار بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأظهرت الصور، أحد المصابين في القصف، إضافة إلى تعرض حافلات في المطار لشظايا، وأيضا بقايا قذائف سقطت على أحد المدرجات.

وقررت إدارة المطار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقف حركة الطيران بعد التعرض للقصف، مشيرة إلى توجيه «رحلة شركة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مطار تونس قرطاج، وكذلك الأجنحة الليبية القادمة من إسطنبول، بالهبوط في مطار مصراتة الدولي».

وأمس، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استنكارها «الهجمات الممنهجة والمتزايدة باطراد على المطارات في غرب ليبيا، بما في ذلك مطارا زوارة ومعيتيقة» اللذان استهدفا بغارات جوية.

أحد المصابين جراء القصف

شظايا القصف تحطم زجاج أحد الحافلات في المطار

جانب آخر من الأضرار

زجاج مهشم جراء القصف