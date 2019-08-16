سفينة إنقاذ على متنها 147 مهاجرا تتجه إلى إيطاليا بعد تعليق حظرها

سفينة الإنقاذ الإسبانية أوبن آرمز، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت سفينة الإنقاذ الإسبانية غير الحكومية «أوبن آرمز» أن المحكمة الإدارية التابعة لإقليم لاتسيو (عاصمته روما)ـ أصدرت أمرا بتعليق الحظر المفروض على دخولها المياه الإيطالية، وأنها تتجه الآن إلى إيطاليا.

وتمكنت السفينة، قبل أيام، من إنقاذ 147 مهاجرا، قبالة ساحل ليبيا، وقد رفضت بعدها طلبا من الحكومة الإيطالية أن تعيد هؤلاء المهاجرين إلى ليبيا مجددا، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وكان وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، أكد الأربعاء الماضي، عدم السماح بفتح أي مرفأ ببلاده لإنزال المهاجرين على متن السفينة الإسبانية، وأخرى، ليبقوا عالقين في البحر المتوسط منذ أيام. وتشير التقديرات إلى أن نحو 500 لاجئ على متن السفينتين، فيما قال سالفيني إن ليبيا «عرضت توفير مرفأ لإنزال 350 منهم».