«بلدي مصراتة» يجتمع لمعالجة مشكلة مكبات القمامة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أغسطس 2019, 09:22 صباحا
اجتماع المجلس البلدي مصراتة، 15 أغسطس 2019، (بلدية مصراتة)

عقد المجلس البلدي مصراتة، سلسلة من الاجتماعات، بحث خلالها عدة ملفات، منها معالجة مشكلة مكبات القمامة المرحلية، وتكثيف الجهود بما يساعد الشركة العامة لخدمات النظافة في تأدية مهامها.

وناقش المجلس، الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بتوفير وتجهيز المقر المناسب لثلاجة الجثامين الجديدة المتعاقد على توريدها من قبل مركز مصراتة الطبي، وفق بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،  أمس الخميس.

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وتطرق المجلس إلى التدابير اللازمة التي تضمن استلام فرع الشؤون الاجتماعية مبناه، المشغول حاليا من الشرطة القضائية، واتخاذ الترتيبات اللازمة التي تضمن عمل كل المؤسسات والإسراع في إخلاء المبنى، تمهيداً للشروع في أعمال الصيانة والتجهيز المعتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

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