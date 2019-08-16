وزارة الداخلية تؤكد توفر الوقود وتطلب من المواطنين عدم الإزدحام أمام المحطات بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أغسطس 2019, 01:34 صباحا

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، رسو باخرة تحمل على متنها 28 مليون لتر من الوقود بميناء طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ليل الخميس «نؤكد للسادة المواطنين وبالتواصل مع لجنة معالجة أزمة الوقود، بأن العمل مستمر في توزيع الوقود، مع التأكيد على توفره في مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط، والميناء».

وطمئنت وزارة الداخلية المواطنين بـ«أن الوقود متوفر بشكل كاف»، كما دعت الوزارة المواطنين إلى «عدم الإزدحام امام محطات الوقود وعدم الإنسياق وراء الشائعات».

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ويأتي بيان وزارة الداخلية بعد 48 ساعة من تحذير المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، في رسالة إلى المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، من «فشل شركات التوزيع المكلفة في استلام كميات الوقود المخصصة لها وتوزيعها».اتهمت الرسالة شركات «خدمات الطرق السريعة، والشرارة الذهبية للخدمات النفطية، والراحلة للخدمات النفطية، وليبيا للنفط» بالفشل في استلام الكميات المخصصة لها من الوقود وتوزيعها على المحطات في المناطق الغربية والجنوبية والجبلية.

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