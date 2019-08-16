مديرية أمن بنغازي تنشر أكثر من 100 دورية وتؤكد اكتمال «الطوق الأمني» حول المدينة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 16 أغسطس 2019, 12:04 صباحا

أعلنت مديرية أمن بنغازي نشرها في شوارع ومداخل المدينة حوالي 118 دورية منها «90 دورية ثابتة و28 دورية متجولة»، مؤكدة أن «الطوق الأمني للمدينة مكتمل بالكامل».   

وأكد رئيس الخطة الأمنية المشتركة، المقدم أشرف الفايدي، الخميس «انتشار الدوريات الأمنية المطقمة في الطوق الخارجي لمدينة بنغازي من بنينا وحتى سيدي علي وسيدي فرج والطلحية، والقوارشة واللويفية وقنفودة وقاريونس»، وفقا للصفحة الرسمية للمديرية بـ«فيسبوك».

ولفت إلى أن «الطوق الأمني للمدينة مكتمل بالكامل بما في ذلك البوابات والمداخل السبعة للمدينة».

وأشار إلى أن «الدوريات كافة مربوطة عبر أجهزة اللاسلكي مع غرفة عمليات مديرية أمن بنغازي، ويجري التعامل مع أي بلاغ سواء من التمركزات أو نطاق اختصاص المراكز بالانتقال إلى مكان الواقعة في شكل لجان أمنية مشتركة للعمل وفقا لأعلى درجات الاستعداد والدقة».

وبحسب المقدم الفايدي جرى«القبض على أكبر عصابات السطو المسلح والسرقة في المدينة، واعتراف العصابة على عمليات سطو وقتل وسلب وسرقة كانت جميعها مقيدة ضد مجهول»، وفقا للصفحة الرسمية للمديرية بـ«فيسبوك».

وقدم رئيس الخطة الأمنية المشتركة الشكر والتقدير إلى «رجال الأمن في مختلف أرجاء المدينة الذين يلبون النداء لحظة وروده».

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