بلدية سرت تزود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقائمة أولوياتها

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 15 أغسطس 2019, 06:49 مساء
مقر ديوان بلدية سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

سلمت بلدية سرت منسق مشروعات صندوق دعم وتحقيق الاستقرار في ليبيا الذي يشرف على عملياته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قائمة تضم أولويات مشروعات الصيانة العامة لعدد من المرافق التعليمية والصحية والأمنية بالبلدية.

ومن المقرر أن يتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال صندوق دعم تحقيق الاستقرار في ليبيا أعمال الصيانة للمرافق المقدمة بالقائمة ضمن المبلغ المخصص لبلدية سرت والمقدر بنحو سبعة ملايين يورو.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، محمد الأميل، لـ«بوابة الوسط» إن المبلغ المخصص من صندوق تحقيق الاستقرار لتنفيذ مشروعات في البلدية «صرف منه قرابة أربعة ملايين يورو في صيانة تسع مدارس، وأربعة مرافق صحية وتوريد ثماني شاحنات لنقل القمامة، و200 صندوق للقمامة ومحرقة نفايات طبية ومستلزمات لشركة المياه والصرف الصحي».

وأوضح الأميل أن من ضمن قائمة الأولويات التي سلمت إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد اعتمادها من المجلس البلدي سرت وقطاع التخطيط بالبلدية مشاريع صيانة مدارس ومرافق خدمية ومراكز شرطة بالمدينة.

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