الثني يجتمع بوفد من الزنتان ويتعهد بتقديم كافة الدعم للبلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أغسطس 2019, 06:25 مساء
اجتماع الثني مع وفد الزنتان في مدينة بنغازي. (صفحة الحكومة الموقتة على فيسبوك)

عقد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، اليوم الخميس، اجتماعا في مدينة بنغازي شرق البلاد مع وفد من بلدية الزنتان غرب البلاد «ضم قادة عسكريين وحكماء وأعيانا إضافة إلى أعضاء من المجلس التسييري للبلدية الذي تمت تسميته بموجب قرار الحكومة الموقتة رقم (532) لسنة 2019».

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وفد الزنتان الذي ضم آمر المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة اللواء إدريس مادي، ناقش خلال اجتماعه مع الثني «أوضاع بلدية الزنتان ومشاريعها الخدمية التي تنفذها الحكومة الموقتة وسير عملها».

وأضافت أن وفد الزنتان «ثمّن دور الحكومة الموقتة ورئيسها عبدالله الثني في دعم بلدية الزنتان من خلال إقامة العديد من المشاريع الخدمية بها في شتى المجالات، إضافة إلى توفير كافة السلع والخدمات التي تحتاجها البلدية. وشدد على دعم مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، مؤكدا عدم اعترافه بأية حكومة موازية».

من جهته تعهد رئيس الحكومة الموقتة للوفد بـ«تقديم كافة الدعم لبلدية الزنتان المنحازة دائما للوطن»، مؤكدا أنه يعمل على «تذليل الصعاب كافة أمام هذه البلدية ومواطنيها وتوفير الاحتياجات كافة التي تتطلبها البلدية ومشاريعها».

وأشارت الحكومة الموقتة إلى أن المجلس التسييري لبلدية الزنتان يضم كلا من خالد عمر أحمد أبوغليليشة رئيسا، وعضوية كل من فوزي محمد علي سعد، وخالد محمد أحمد القويرح، وعبدالناصر محمد خليفة السمين، وخالد حسين محمد عويدات، ونور الدين مسعود معتوق إبراهيم، وخديجة أحمد محمد الهادي.

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