سرت تعاني شحا في المياه بسبب مشاكل الضخ من خزان أجدابيا الرئيس

أحد خزانات النهر لاصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

تشهد مدينة سرت منذ أمس الأربعاء، نقصا حادا في المياه بسبب مشاكل فنية تواجه عملية الضخ من خزان النهر الصناعي الرئيس في مدينة أجدابيا.

وقال مصدر فني مسؤول بمكتب شركة المياه بسرت لـ«بوابة الوسط» إن المدينة «تعيش منذ أمس أزمة وكارثة نقص وشح المياه بشكل مفاجئ ودون علم الجهات المسؤولة بسرت منها المجلس البلدي» إضافة إلى «نقص أسطوانات غاز الطهي بينما حلت مشكلة نقص الوقود طيلة أيام العيد بسرت».

وحسب مصادر بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى فإن استهلاك المياه يوميا لسكان سرت يقدر بأكثر من 50 ألف متر مكعب من المياه يوميا، مشيرا إلى أن عملية ضخ المياه حاليا للمدينة تأتي من خزان السقايا المجاور لجامعة سرت والتي تقدر بنحو 40 ألف متر مكعب يوميا.

وأضافت المصادر أن ضخ المياه من خزان أجدابيا الرئيس إلى خزان القرضابية الصغير كان في السابق يصل إلى 200 ألف متر مكعب، بينما في الوقت الحالي يقدر بنحو 100 ألف متر مكعب لا تكفي احتياجات سكان المدينة والمشاريع الزراعية في المنطقة.