الموارد المائية: عودة المياه إلى طرابلس غدا الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أغسطس 2019, 03:47 مساء

أفادت الهيئة العامة للموارد المائية بعودة المياه إلى طرابلس يوم غد الجمعة تدريجيا عبر المسار الشرقي. وذلك بعد إغلاق صمامات مياه النهر الصناعي بمنطقة الشويرف منذ حوالي أسبوع، من قبل بعض المحتجين على انقطاع التيار الكهربائي بإحدى مناطق الجنوب.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: «إن عمليات التشغيل مستمرة وتسير بشكل جيد ووصول المياه عبر المسار الشرقي إلى مدن مصراتة وزليتن من المتوقع ما لم يحدث أي طارئ بدء وصول المياه التدريجي لمدينة طرابلس مع نهاية يوم غد الجمعة».

لجنة الطوارئ تستنكر قطع المياه عن طرابلس وتدعو أعيان الجنوب لفتح الصمامات
 

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