بلدية غدامس تضع خطة للتنمية المستدامة

مدينة غدامس القديمة، (الإنترنت: أرشيفية)

اجتمعت لجنة التنسيق ببلدية غدامس، اليوم الخميس، لصياغة مشاريع خطة التنمية المستدامة للبلدية «2020 - 2030»، والتي تستهدف قطاعات الإسكان والمرافق والمواصلات والكهرباء.

وأشارت البلدية، إلى أن الخطة تهدف إلى إكمال المشاريع الجارية، والبدء في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتتضمن الخطة أيضًا: «تحديد المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع (الإسكان)، مع تحليل القطاع لتحديد الأهداف الاستراتيجية، وتحديد المشاريع المستقبلية التي تخدم هذه الأهداف، وتوسيع قاعدة المشاركة في إعداد خطة القطاع».