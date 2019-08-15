المسماري يتبنى قصف مطار زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أغسطس 2019, 01:42 مساء

قال الناطق باسم قوات الجيش التابعة للقيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن «طائرات سلاح الجو العربي الليبي قامت صباح اليوم الخميس بضرب هنقرين في مطار زوارة وتسويتهم بالأرض وتم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب في المطار».

وأوضح في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن القصف جاء «بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة تأكدنا أنها تستعمل هنقرين داخل مطار زوارة». وأضاف «هذه رسالة إنذار لأي مكان يوجد به أي تهديد لمقدرات شعبنا أو لوحدات قواتنا المسلحة العربية الليبية».

ولم يتسن التأكد من تفاصيل ودوافع الهجوم من مصدر مستقل، والذي يأتي بعد ساعات من تعرض مطار معيتيقة الدولي لعدة قذائف وإغلاق المجال الجوي إلى حين إشعار آخر.

وفي وقت سابق اليوم، قال شهود عيان، لــ«بوابة الوسط»، إن طائرة حربية استهدفت مهبط مطار زوارة المدني بصاروخ، صباح اليوم الخميس. وأفادت الأنباء الأولية أن صاروخين آخرين سقطا خارج المهبط، ولم يسفر القصف عن وقوع خسائر بشرية.

كانت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق أعلنت التوقف عن منح إذن هبوط للمبعوث الأممي غسان سلامة بمطار زُوارة، ودعت على لسان وكيل الوزارة هشام بوشكيوات «سلامة لاستخدام مطار معيتيقة في طرابلس، وإستخدامه أسوة بالليبيين».

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