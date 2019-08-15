سيالة يؤكد أهمية الدعم الأميركي للحل السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أغسطس 2019, 01:36 مساء
وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، (الإنترنت: أرشيفية)

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة أهمية الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للحل السياسي في ليبيا.

وأبدى، في اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، استعداد الوزارة لتقديم المساعدة له من أجل إنجاح مهمته، وفق بيان إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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من جانبه، أكد «موقف بلاده الداعم لإيجاد حل سياسي في ليبيا، وأنها لا تدعم الحل العسكري»، مبديًا «استعداده للتعاون مع حكومة الوفاق في إطار جهود بعثة الأمم المتحدة،» وأنه يتطلع لتسليم أوراق اعتماده قريبًا لمباشرة عمله الجديد. وتطرق الحديث إلى العلاقات الثنائية، وتطلع البلدين لعقد شراكة استراتيجية خاصة في مجال الطاقة وإعادة الإعمار.

وأجرى نورلاند، أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بحثا خلاله «تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، وتداعيات حرب العاصمة، إضافة إلى عدد من ملفات التعاون بين البلدين الصديقين»، وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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