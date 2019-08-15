مجلس النواب يدعو إلى جلسة الإثنين المقبل

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، كافة الأعضاء لحضور الجلسة التي ستعقد يوم الإثنين المقبل، بمقر المجلس في مدينة طبرق.
وأضافت، في دعوة رسمية لأعضاء المجلس، «للأهمية يطلب من جميع الأعضاء الحضور».
ولم تحدد الرسالة جدول أعمال الجلسة، أو سبب «أهميتها».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء