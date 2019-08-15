مجلس النواب يدعو إلى جلسة الإثنين المقبل

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، كافة الأعضاء لحضور الجلسة التي ستعقد يوم الإثنين المقبل، بمقر المجلس في مدينة طبرق.

وأضافت، في دعوة رسمية لأعضاء المجلس، «للأهمية يطلب من جميع الأعضاء الحضور».

ولم تحدد الرسالة جدول أعمال الجلسة، أو سبب «أهميتها».