بالصور.. أضواء «في وضح النهار» بمحال في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أغسطس 2019, 12:00 مساء
تشغيل إضاءات أمام أحد المحال بطرابلس في فترة النهار، 15 أغسطس 2019، (شركة الكهرباء)

رصدت الشركة العامة للكهرباء، تشغيل المحال التجارية قرب جمعية الدعوة الإسلامية بطرابلس، الإضاءة والكاشفات في وضح النهار، منوهة بأن الأمر يعد «إسرافًا وهدرًا»، ويزيد من معاناة الشبكة.

ودعت الجميع، وخاصة أصحاب المحال، إلى إطفاء الإنارة الخارجية وعدم تركها تعمل فترة النهار، ما يقلل من استهلاك الكهرباء، لتصل إلى الجميع، وفق بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وحث البيان، الجهات العامة والخاصة على إطفاء الإنارة بعد مغادرة المكاتب، وعدم تركها تعمل على مدار الـ 24 ساعة.

تشغيل إضاءات أمام أحد المحال في طرابلس
تشغيل إضاءات أمام أحد المحال في طرابلس
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