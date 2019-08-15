غلق المجال الجوي بمطار معيتيقة واضطرار طائرة الأفريقية للهبوط بمصراتة

إدارة مطار معيتيقة الدولي بطرابلس تعلن «تعرض المطار لعدة قذائف»، مشيرة إلى «إغلاق المجال الجوي إلى حين إشعار آخر».
كما أكدت إدارة المطار عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» إلى أن «طائرة الخطوط الجوية الأفريقية اضطرت للهبوط بمطار مصراتة الدولي».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء