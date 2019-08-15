غلق المجال الجوي بمطار معيتيقة واضطرار طائرة الأفريقية للهبوط بمصراتة

إدارة مطار معيتيقة الدولي بطرابلس تعلن «تعرض المطار لعدة قذائف»، مشيرة إلى «إغلاق المجال الجوي إلى حين إشعار آخر».

كما أكدت إدارة المطار عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» إلى أن «طائرة الخطوط الجوية الأفريقية اضطرت للهبوط بمطار مصراتة الدولي».