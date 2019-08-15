الحكومة الموقتة تناقش «آليات سحب» عقد البنية التحية لسلوق من الشركة البرازيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أغسطس 2019, 12:45 صباحا

كشف رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق، بوبكر بوقيلة، عن أنه ناقش مع رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني«آليات سحب» عقد البنية التحية لسلوق من الشركة البرازيلية المتعاقد معها سابقا.

وقال رئيس رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق، بوبكر بوقيلة لوكالة الأنباء الليبية «وال» إن مناقشة سحب عقد المشروع من الشركة البرازيلية جاء «بعد تلكؤها في تنفيذه».

ولفت المهندس بوبكر بوقيلة إلى أن  الحكومة الموقتة «أعطت الإذن للبدء الفوري في تنفيذ عقد البنية التحتية لبلدية سلوق بقيمة إجمالية بلغت 159 مليون دينار».

وأضاف: «مضاريف العطاء سيتم فتحها لاختيار الشركة المنفذة التي يرسى عليها المشروع بعد العيد مباشرة وفقا للائحة العقود الإدارية وقدرة الشركة على التنفيذ».

وأشار رئيس رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق، بوبكر بوقيلة إلى أن «الهيئة ستباشر عملها مباشرة عقب عطلة العيد بعد تقسيم البلدية إلى أربعة مناطق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نحو 2.5 مليون حاج يختتمون المناسك بطواف الوداع في مكة
عربى
نادي زاخو العراقي يختار مدربًا ليبيًّا لفريقه
رياضة محلية
ميسي يدخل على خط المفاوضات ويتصل بنيمار
رياضة عالمية
كيف يحتفل مسيحيو السنغال بعيد الأضحى؟
منوعات
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالمولى دغمان
ثقافة وفن
بيان مشترك لواشنطن ولندن وباريس وروما وأبوظبي بشأن الهدنة في ليبيا
ليبيا
جلسة طارئة جديدة بمجلس الأمن تدعو لاغتنام فرصة «هدنة العيد»
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
سالم بن تاهية في حوار لـ«بوابة الوسط»: 10 صعوبات تواجه الانتخابات البلدية
ليبيا
«المركزي»: إيرادات النفط حققت 1.9 مليار دينار فائضا من يناير حتى نهاية يوليو
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء بطرسبورغ يختبرون علاجًا جديدًا للسرطان