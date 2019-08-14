السراج يبحث في اتصال هاتفي مع السفير الأميركي الجديد تطورات الوضع في ليبيا

السراج والسفير الأميركي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن رئيس المجلس فائز السراج بحث خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع السفير الأميركي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند «تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس، إضافة إلى عدد من ملفات التعاون بين البلدين الصديقين».

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن السفير الأميركي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أكد خلال المكالمة «على أن لا حل عسكريًّا للأزمة الليبية، وأن الحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار السياسي. وأن الولايات المتحدة حريصة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء معاناة شعبها، وأنها ستعمل كل ما يمكن لتحقيق ذلك».

كما ثمن السفير ريتشارد نورلاند «دور حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب وشراكتها الناجحة مع الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال»، مشددًا على «ضرورة الحرص على استفادة الليبيين من مواردهم الطبيعية، وعدم السماح لأحد بالعبث بها، وإرباك إمدادات الطاقة».

من جهته، عبر السراج «عن تقديره للموقف الأميركي»، مشيرًا إلى أن قوات حكومة الوفاق «تمارس حقها المشروع في الدفاع عن العاصمة وأهلها»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأوضح السراج للسفير الأميركي خلال المكالمة «جوانب من تداعيات العدوان، وما صاحبه من انتهاكات وخروقات جسيمة، التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، داعيًا الولايات المتحدة «إلى العمل على وقف العدوان وإنهاء التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا».

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن السراج والسفير الأميركي بحثا أيضًا «التعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة الاٍرهاب والبحث في المشاريع الخدمية وإعادة الإعمار وتطوير التعاون في مجال الطاقة والنفط والغاز، وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات وبحث التفاصيل من قبل اللجان المختصة في البلدين».