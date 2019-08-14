«تسييري طبرق» يشرع في استكمال مدرسة توقف بناؤها منذ أكثر من 30 عامًا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 14 أغسطس 2019, 05:57 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مع مفوضي الشركة المنفذة للمدرسة. (الإنترنت)

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية اليوم الأربعاء، الشروع في استكمال بناء مدرسة «مفترق سلامة»، التي توقف العمل فيها منذ أكثر من 30 عامًا بسبب نزاع قبلي على ملكية الأرض واختلاف بعض الجهات حول تبعيتها.

وقال بوالخطابية في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن بناء المدرسة سيجري إشراف مكتب المشروعات بالبلدية، مؤكدً أنه «سيتم بناؤها في أسرع وقت ممكن عن طريق إحدى الشركات الوطنية لتكون متنفسًا للأطفال المتواجدين بمكان المدرسة الذي لا توجد به مدرسة ابتدائية أو إعدادية أو حتى ثانوية».

وأكد بوالخطابية إنهاء كافة العراقيل مع الجهات العامة والخاصة والعائلات المتنازعة عن الأرض، مشيرًا إلى أن «الجميع أكدوا المصلحة العامة ويجب بناء مدرسة عامة لتخدم الأحياء المجاورة للمدرسة».

وطالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق قبائل منطقة البطنان شرق ليبيا بضرورة التكاتف والتعاضد من أجل مدينة طبرق، داعيًا إياهم إلى المساهمة في عملية البناء وتنمية المنطقة.

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