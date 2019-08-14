البحث الجنائي في طبرق يلقي القبض مروج مخدرات وخمور بالمدينة

المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهم. (الإنترنت)

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي في طبرق من إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات والخمور بالمدينة، بحسب ما أعلنه مسؤول وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق، النقيب صفي الدين خطاب، اليوم الأربعاء.

وقال خطاب لـ«بوابة الوسط» إن عملية القبض على مروج المخدرات جرت داخل أحد أحياء مدينة طبرق بعد استكمال عمليات التحري عن المتهم الذي يعد «أحد مروجي مخدر الحشيش والخمور محلية الصنع»، مؤكدًا إحالته للتحقيق ومصادرة كل ما بحوزته من ممنوعات.

وأضاف خطاب أنه بعد استكمال التحقيقات مع المتهم ستتم إحالته للنيابة العامة، يوم الأحد المقبل، بعد إنقضاء إجازة عيد الأضحى، مشيدًا بجهود أفراد الأمن العاملين بالمديرية خلال أيام عطلة العيد.

ودعا مسؤول وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق مشايخ وأعيان القبائل إلى التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية بمدينة طبرق، وتمكينها من القيام بأعمالها على أكمل وجه.