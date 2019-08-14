البحث الجنائي في طبرق يلقي القبض مروج مخدرات وخمور بالمدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 14 أغسطس 2019, 05:09 مساء
المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهم. (الإنترنت)

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي في طبرق من إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات والخمور بالمدينة، بحسب ما أعلنه مسؤول وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق، النقيب صفي الدين خطاب، اليوم الأربعاء.

وقال خطاب لـ«بوابة الوسط» إن عملية القبض على مروج المخدرات جرت داخل أحد أحياء مدينة طبرق بعد استكمال عمليات التحري عن المتهم الذي يعد «أحد مروجي مخدر الحشيش والخمور محلية الصنع»، مؤكدًا إحالته للتحقيق ومصادرة كل ما بحوزته من ممنوعات.

وأضاف خطاب أنه بعد استكمال التحقيقات مع المتهم ستتم إحالته للنيابة العامة، يوم الأحد المقبل، بعد إنقضاء إجازة عيد الأضحى، مشيدًا بجهود أفراد الأمن العاملين بالمديرية خلال أيام عطلة العيد.

ودعا مسؤول وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق مشايخ وأعيان القبائل إلى التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية بمدينة طبرق، وتمكينها من القيام بأعمالها على أكمل وجه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نحو 2.5 مليون حاج يختتمون المناسك بطواف الوداع في مكة
عربى
نادي زاخو العراقي يختار مدربًا ليبيًّا لفريقه
رياضة محلية
ميسي يدخل على خط المفاوضات ويتصل بنيمار
رياضة عالمية
كيف يحتفل مسيحيو السنغال بعيد الأضحى؟
منوعات
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالمولى دغمان
ثقافة وفن
بيان مشترك لواشنطن ولندن وباريس وروما وأبوظبي بشأن الهدنة في ليبيا
ليبيا
جلسة طارئة جديدة بمجلس الأمن تدعو لاغتنام فرصة «هدنة العيد»
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
سالم بن تاهية في حوار لـ«بوابة الوسط»: 10 صعوبات تواجه الانتخابات البلدية
ليبيا
«المركزي»: إيرادات النفط حققت 1.9 مليار دينار فائضا من يناير حتى نهاية يوليو
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «Genesis» تكشف سيارتها الأكثر فخامة