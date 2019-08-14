ضبط 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أغسطس 2019, 04:19 مساء
جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين المقبوض عليهم، 14 أغسطس 2019، (صفحة داخلية الوفاق)

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أربعة أشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة. 

وقال بيان لوزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن الدوريات التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المشارِكة في الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى (فرع جنزور ومكتب تحريات أبوسليم) تمكنت من ضبط أربعة أشخاص، اثنان منهم أفريقيا الجنسية، واثنان ليبيان، وبحوزتهم عدد (142 قرص ترمادول) وعدد (6 أقراص أبترلي) وقطعة من مخدر الحشيش.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وباشرت السلطات المختصة التحقيقات اللازمة.

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كانت نيابة مكافحة جرائم المخدرات، أتلفت 21 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش، و11 ألف قرص ترامادول، ضبطتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في 29 يوليو الماضي.

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