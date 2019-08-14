بعد تحذيرات من أزمة.. «داخلية الوفاق» تؤكد توافر الوقود بمحطات طرابلس

قوات الدعم المركزي تشرف على توزيع الوقود بمحطات طرابلس (صفحة داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن الوقود متوافر بكافة مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط، وبأن عملية التوزيع على محطات الوقود تسير بطريقة انسيابية، في غضون ساعات من تحذير المؤسسة الوطنية للنفط من أزمة في توزيع الوقود.

وأشارت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إلى تواصلها مع لجنة معالجة أزمة الوقود، ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للدعم المركزي بكافة فروعها ومكاتبها في تأمين وحماية محطات الوقود والمحطات المتنقلة داخل العاصمة طرابلس.

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ويأتي هذا في غضون تحذير المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، في رسالة إلى المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، من «فشل شركات التوزيع المكلفة في استلام كميات الوقود المخصصة لها وتوزيعها».

واتهمت الرسالة شركات «خدمات الطرق السريعة، والشرارة الذهبية للخدمات النفطية، والراحلة للخدمات النفطية، وليبيا للنفط» بالفشل في استلام الكميات المخصصة لها من الوقود وتوزيعها على المحطات في المناطق الغربية والجنوبية والجبلية.