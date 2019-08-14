بلدية طرابلس تعلن مواعيد وصول المياه إلى مدن غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أغسطس 2019, 02:25 مساء
مهندسان في إحدى محطات النهر الصناعي، (صفحة منظومة الحساونة)

قالت بلدية طرابلس المركز، اليوم الأربعاء إنه «من المتوقع وصول المياه إلى مصراته مساء اليوم، على أن تصل إلى زليتن والخمس مساء الغد، وإلى طرابلس يوم الجمعة المقبل»، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة وسهل الجفارة، أمس الثلاثاء، «انفراج أزمة إيقاف المياه وبدء التشغيل لحقول الآبار وضخ المياه وفتح صمامات التحكم».

وقدم جهاز النهر الصناعي الشكر إلى «كل مَن كان له دور في تجاوز هذه المحنة»، مضيفًا: «وسنوافيكم بعد استكمال البيانات الفنية من قبل فرق المراقبة بتحديد الزمن المتوقع لوصول المياه».

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