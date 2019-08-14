«الجلاء» يستقبل قتيلا و3 مصابين برصاص عشوائي خلال يوليو

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 14 أغسطس 2019, 01:50 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، (بوابة الوسط: تعبيرية)

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، قتيلا وثلاثة جرحى مدنيين، جراء الأعيرة النارية العشوائية في مدينة بنغازي، خلال شهر يوليو الماضي. 

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن المستشفى تسلم جثمان طارق عبدالسلام علي (46 عامًا)، إضافة إلى ثلاثة مدنيين بينهم طفلة وطفل، إصاباتهم بين «المتوسطة» و«الحرجة». 

وأوضحت أنَّ إحصائية ضحايا الأعيرة العشوائية في بنغازي متفاوتة، حيث تقل خلال فترات معينة، وتزداد في فترات أخرى، مشيرة إلى أنَّ أن هذه الإحصائية خاصة بمستشفى الجلاء فقط.

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وتعاني المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

وفي سياق آخر، استقبل المستشفى 563 مُصابًا في أول يومين من العيد، أثناء ذبح الأضاحي، وقالت فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الإصابات متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، وأغلبها في اليدين والرجل.

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