«الوطنية للتعليم التقني» تعلن جاهزية المعاهد لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أغسطس 2019, 01:30 مساء

أعلنت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني في طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، أن المعاهد التي وقع عليها الاختيار لتكون ضمن لجان امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي (2018/2019) جاهزة لاستقبال الطلاب.

وقال مدير إدارة المعاهد التقنية العليا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، بلقاسم الجربي، إن الظروف ستكون ملائمة ﻹجراء الامتحانات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية «لاسيما الخدمية والأمنية»، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك».

وأكد بلقاسم أن الهيئة عملت على تجهيز وتوفير «كافة الإمكانيات والخدمات التي تساعد في خلق جو وبيئة مناسبة للطلاب أثناء إجراء الامتحانات». وأضاف أن «اللجنة المكلفة من وزارة التعليم، بعد تفقدها الميداني لمقار المعاهد التقنية العليا، راعت كل الظروف والخصوصيات المتعلقة بالطالب وعملت على اختيار الأنسب والأفضل له».

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ويؤدي 76443 طالبا وطالبة امتحانات (الدور الأول) للشهادة الثانوية، بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2018-2019 من جميع المدارس العامة والخاصة على مستوى 65 بلدية أو منطقة تعليمية داخل ليبيا، في الفترة من 18 إلى 29 أغسطس.

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