حملة لضبط السيارات المعتمة وبدون لوحات في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 14 أغسطس 2019, 12:54 مساء
حملة أمنية بأحد شوارع بنغازي، 29 يوليو 2019، (مديرية أمن بنغازي)

أعلن رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، فرج أقعيم العبدلي، تنظيم حملة أمنية موسعة في بنغازي، تستهدف السيارات المعتمة، والتي لا تحمل لوحات معدنية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل. 

وقال العبدلي، في بيان، أن تلك الجملة تأتي «بعد تعرض مدينة بنغازي إلى خروقات أمنية عديدة، وعمليات أرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والنظام داخل المدينة».

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واستهدف تفجير موكب للبعثة الأممية في ليبيا، خلال وجودهم في منطقة الهواري ببنغازي، السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من موظفي البعثة، حسب بيان لها، كما أُصيب في التفجير ثمانية أشخاص آخرين بينهم طفل؛ وفق تصريحات مصدر أمني إلى وكالة الأنباء الفرنسية.

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