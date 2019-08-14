الأرصاد: استقرار الطقس على أغلب مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استقرار الطقس على أغلب مناطق ليبيا، لتأثرها بامتداد مرتفع جوي يسهم في اعتدال درجات الحرارة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة نسبية على المناطق الساحلية.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية بين 30 و34 درجة مئوية، وتصل إلى 42 درجة مئوية على مناطق الدواخل والجنوب.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية، وتصل على أبونجيم إلى 40 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على مناطق الخليج وغدا على المناطق الساحلية.

الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر على الساحل الممتد من البريقة إلى بنغازي، مثيرة للأتربة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و39 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:

السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و41 درجة مئوية.