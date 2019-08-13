بلدية طرابلس المركز تعلن بدء تدفق مياه النهر الصناعي بعد فتح المسارين الأوسط والشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 10:25 مساء
أحد خزانات النهر الصناعي في ليبيا (الإنترنت- أرشيفية).

أعلنت بلدية طرابلس المركز، مساء اليوم الثلاثاء، عن بدء تدفق المياه بعد إعادة فتح المسارين الشرقي والأوسط بمنظومة النهر الصناعي، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت البلدية أنه أعيد «فتح المسار الأوسط منذ قليل ابتداء من مدينة بني وليد ترهونة وصولا إلى الجبل الغربي». إضافة إلى فتح «المسار الشرقي ابتداء من مصراتة زليتن الخمس القره بوللي وصولا إلى طرابلس».

وقبل أربعة أيام توقف تدفق المياه إلى العاصمة طرابلس، بعد إغلاق صمامات أنابيب النهر الصناعي بمنطقة الشويرف، من قبل محتجين عن انقطاع التيار الكهربائي بإحدى مناطق الجنوب.

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ويتكرر توقف ضخ المياه من الحقلين الشمالي والجنوبي بمنظومة النهر الصناعي الحساونة - سهل الجفارة؛ نتيجة اعتداءات على محطة تغذية الكهرباء بالمنطقة الجنوبية، ما يترتب عليه انقطاع المياه عن طرابلس ومدن المنطقة الوسطى.

وكشف جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، في يوليو الماضي، أن «مسلحين أجبروا العاملين في المحطة على فصل التيار عن حقول آبار مياه الحساونة»، الأمر الذي يؤدي فورًا لقطع المياه.

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