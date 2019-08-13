مديرية أمن بنغازي تعلن ضبط «أكبر تشكيل عصابي من الجنسية التشادية»

مضبوطات عثر عليها لدى أفراد التشكيل العصابي. (صفحة مديرية أمن بنغازي على فيسبوك)

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن أعضاء قسم التحريات التابعين للمديرية تمكنوا من «ضبط أكبر تشكيل عصابي من الجنسية التشادية، متخصص في سرقة محال بيع المواد الإلكترونية والهواتف المحمولة في عدة أحياء من مدينة بنغازي والتي سجلت أغلبها ضد مجهول خلال الأسبوع الماضي»، وفق ما نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضافت المديرية أن عملية القبض على أفراد التشكيل العصابي جرت فجر اليوم الثلاثاء، حيث ألقي القبض على «كامل أفراد العصابة»، مشيرة إلى أنه خلال التحقيقات الأولية معهم «ثبت أن أحد أفراد العصابة قد نفذ عملية قتل منذ سنة، سجلت ضد مجهول التي تم فيها اغتيال رجل الأعمال خليفة الشامي داخل منطقة الليثي الذي تمت ملاحقته وهو خارج من سوق فينسيا للذهب والعملات الصعبة بمنطقة الحدائق».

وقالت المديرية إنه «من خلال جمع المعلومات والاستدلال تم ضبط الهواتف المسروقة من المحال في شارع فينسيا وشارع دبي، بالإضافة إلى ضبط المواد التي استخدمت في عمليات السرقة من أسلحة نارية (مسدس تركي)، وعدد 2 رشاش آلي (كلاشنكوف)، و(رمانة)، وسلاح أبيض، إضافة إلى جوازات سفر، ومستندات رسمية مزورة، ومواد مخدرة وحبوب هلوسة، والأدوات المستخدمة في عمليات السرقة».

وأكدت مديرية أمن بنغازي أن «التشكيل يتكون من 13 شخصا، وتم التحقيق معهم وإيداعهم في الحجز حتى تنتهي عطلة العيد وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة».