بدء المرحلة الثانية من تهئية طريق الكورنيش البحرى في سرت

عميد بلدية سرت يبحث إجراءات بدء المرحلة الثانية لتجهيز وطلاء طريق الشط البحري، 14 يوليو 2019 (بلدية سرت)

بدأت اليوم الثلاثاء أعمال المرحلة الثانية لتهيئة طريق الشط البحرى، برعاية بلدية سرت، بعد استكمال المرحلة الأولى من تركيب أعمدة الإنارة بالطريق المزدوج «الكورنيش البحرى» المعروف بطريق الشط، بمسافة 8 كيلو مترات.

وتشهد المرحلة الثانية أعمال طلاء جدران أرصفة الطريق، ضمن المشروع الذي يتم تنفيذه بدعم أممي، وبمساهمة «شبيبة الكشافة»، و«شيبية الهلال الأحمر» في سرت، وأيضا شباب متطوعين، إضافة إلى مشاركة فريق النظافة بالشركة العامة لخدمات النظافة العامة سرت، حيث تتواصل الأعمال التطوعية لبضعة أيام أخرى.

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وفي منتصف يوليو الماضي، بحث عميد بلدية سرت، مختار المعداني، إجراءات بدء المرحلة الثانية المتعلقة بإعادة تجهيز وطلاء طريق الشط البحري (الكورنيش).