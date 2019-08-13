مدير أمن جنزور ووفد من «التعليم» يستعرضان خطة تأمين امتحانات الشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 03:22 مساء
مدير الأمن يستقبل وفد لجنة الإشراف والمتابعة بمديرية أمن جنزور (صفحة «تعليم الوفاق» على فيسبوك)

أعلن مدير أمن جنزور العقيد كمال أوحيدة، اليوم الثلاثاء، جاهزية المديرية لتأمين مقار لجان الامتحانات للشهادة الثانوية، حيث استعرض مع وفد من لجنة الإشراف والمتابعة بوزارة التعليم، خطة التأمين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها رئيس وأعضاء لجنة الإشراف والمتابعة وزارة التعليم لمديرية أمن جنزور، لتفقد اتسعدادات المديرية للامتحانات، وفق بيان نشرته وزارة التعليم بحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

شهد اللقاء استعراض سير الخطة الأمنية ومدى جاهزية المديرية ومنتسبيها لتنفيذ هذه الخطة خلال فترة الامتحانات، المقرر انطلاقها في 18 أغسطس وحتى 29 من الشهر نفسه.

وقال العقيد أوحيدة، إن الترتيبات تسير بصورة جيدة وفق ما هو معد ومدروس لها لتأمين مقار الامتحانات وتوفير المناخ الآمن للطلبة واللجان داخل المقار المحددة من قبل اللجنة المركزية بجنزور.

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وقبل أيام، أعلن مدير المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، الدكتور محمود البوعزي، عن تقدم نحو 76443 طالبا وطالبة لأداء امتحانات (الدور الأول) للشهادة الثانوية، بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2018-2019 من جميع المدارس العامة والخاصة على مستوى 65 بلدية أو منطقة تعليمية داخل ليبيا.

 

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