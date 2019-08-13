لقاء بجامعة الزاوية لمتابعة استعدادت امتحانات الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 01:49 مساء
رئيس رئيس لجنة الامتحانات، محمد العتوق يتفقد إحدى اللجان بالزاوية، 12 أغسطس 2019، (تعليم الوفاق)

عقد رئيس رئيس اللجنة العليا للإشراف والمتابعة للامتحانات، محمد العتوق، اجتماعا مع المسؤولين بحامعة الزاوية، ناقش الاستعددات لامتحانات الشهادة الثانوية في المدينة.

وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه اللجان الفرعية، مع تأكيد ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من أداء امتحاناتهم في ظروف ملائمة، وفق بيان وزارة التعليم بحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وفي السياق ذاته، زار العتوق، مقار بعض اللجان في الجامعة «كلية التربية»، ثم أجرى جولة ببعض مقار لجان امتحانات جامعة صبراتة «كلية الاقتصاد صرمان، معهد العلوم والتقنية صرمان».

وأمس، نشرت الوزارة، جدول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بالداخل للقسمين الأدبي والعلمي، وأيضًا للثانوية الدينية، والتي تبدأ يوم الأحد الموافق 18 أغسطس الجاري.

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