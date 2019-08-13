«تعليم الوفاق» تطرح تطبيقا لتعريف الطلاب بمقرات الامتحان وأرقام الجلوس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 09:09 صباحا
طالبات بالثانوية العامة يؤدين الامتحانات للعام الدراسي 2017-2018، (الإنترنت)

أعدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، تطبيقا يمكن الطلاب المقبلين على الامتحانات من التعرف على مقر الامتحانات، وأيضا على أرقام جلوسهم في اللجان.

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، رابطا لموقع إلكتروني يمكن من خلاله تحميل التطبيق، منوهة بأن هذا التطبيق سيسهل إجراء الامتحانات على الطلاب، وسيفيد أيضا عمل اللجنة العليا للامتحانات. لتحميل التطبيق اضغط هنا

اقرأ أيضا: «تعليم الوفاق» تنشر جدول امتحانات الثانوية

وأمس، نشرت الوزارة، جدول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بالداخل للقسمين الأدبي والعلمي، وأيضًا للثانوية الدينية، والتي تبدأ يوم الأحد الموافق 18 أغسطس الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صفقة نيمار تهدد مستقبل 8 لاعبين مع برشلونة وريال مدريد
رياضة عالمية
مكتب الإعلام والثقافة درنة يقيم حفل معايدة بدار المسنين
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالمولى دغمان
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالمولى دغمان
ثقافة وفن
آلان دولون يطمئن محبيه بـ«صورة»
ثقافة وفن
«بريجيت باردو» تشكو شخصًا اقتلع رأس ديك حي بأسنانه
منوعات
«يونيفرسال» تلغي صدور فيلم «ذي هانت» بعد جدل
ثقافة وفن
تشاد تحمل ليبيا مسؤولية اشتباكات قبلية وتنشر 15 ألف جندي على حدودها
ليبيا
بالصور: آثار تفجير أمام مركز تجاري في بنغازي
ليبيا
بعثة الأمم المتحدة تعلن «وفاة موظف آخر» من موظفيها جراء تفجير بنغازي
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية