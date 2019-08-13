أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوياتها منذ أكثر من 6 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 08:55 صباحا
سبائك من الذهب (أرشيفية: رويترز)

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من ست سنوات يوم الثلاثاء، إذ يعزف المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات في هونغ كونغ، وانهيار عملة الأرجنتين، في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، حسب وكالة رويترز.

وأشارت الوكالة إلى ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1515.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1518.03 دولار. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1526.90 دولار للأوقية.

وتسببت احتجاجات في إغلاق مطار هونغ كونغ، أكثر مطارات العالم ازدحاما في حركة الشحن الجوي، أمس الاثنين. وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها اتسعت لتشمل دعوات أوسع نطاقا إلى الديمقراطية.

على الجانب الآخر من العالم، سيطرت المخاوف من العودة المحتملة لسياسات التدخل على السوق الأرجنتينية بعد أن خسر الرئيس ماوريسيو ماكري بهامش يفوق التوقعات في الانتخابات التمهيدية للرئاسة.

وتسببت حالات عدم اليقين تلك بجانب المخاوف من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي طال أمدها في هز الأسواق المالية، ودفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن.

وينظر إلى الذهب، بجانب العملة اليابانية وسندات الخزانة الأمريكية، على أنه استثمار آمن نسبيا في أوقات الضبابية السياسية والمالية. واستقر الين قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4 % إلى 17.29 دولار للأوقية. وبلغت خلال الجلسة أعلى مستوياتها منذ فبراير شباط 2018 عند 17.36 دولار. وزاد البلاتين 1 % إلى 860.75 دولار وربح البلاديوم 0.8 % إلى 1439.11 دولار للأوقية.

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