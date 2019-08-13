«داخلية الوفاق»: افتتاح مكتب لإدارة المرور في معبر رأس جدير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 08:25 صباحا
افتتاح مكتب لإدارة شئون المرور في معبر رأس جدير، 12 أغسطس 2019، (داخلية الوفاق)

افتتح مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص في وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عميد صبحي الشوشان، مكتب دوريات تابع للإدارة بمنفذ رأس جدير الحدودي مع تونس.

وأكد الشوشان، خلال الافتتاح الذي شهد حضور عدد من ضباط الإدارة، أن المكتب يسعى إلى زيادة التوعية المرورية للمسافرين، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن من أهداف المكتب أيضا «حث المسافرين على إتباع قواعد وآداب المرور؛ للحد من الحوادث، والالتزام بالاشارات الإرشادية، وزيادة الوعي والتثقيف المروري، وتسهيل عملية الحركة والتنقل، وتقليل معاناة المسافرين بين البلدين ليبيا وتونس».

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