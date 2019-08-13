مديرية أمن الساحل تضبط 3 مصريين بحوزتهم «مواد مخدرة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 01:54 صباحا

أعلنت مديرية أمن الساحل بالجبل الأخضر 200كلم شرق بنغازي ضبط ثلاث أشخاص من الجنسية المصرية دون مستندات رسمية، وبحوزتهم مواد مخدرة.

وقال رئيس وحدة الإعلام الأمني بالمديرية إمهيدي الحاسي لوكالة الأنباء الليبية «وال» إن «المضبوطين كانوا يستقلون سيارة نوع كيا اوبتما موديل 2003، دون إجراءات رسمية للسيارة».

وأضاف: «جرى تفتيش المركبة الآلية تفتيشا احترازيا، وتم العثور على قطعة بنية اللون كبيرة الحجم نوع حشيش».

وأشار رئيس وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن الساحل إلى أنه تم القبض على الجناة والاستدلال معهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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