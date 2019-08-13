بلدية بنغازي تطلق حملة نظافة لجمع جلود الأضاحي

أطلقت بلدية بنغازي، حملة نظافة، في الأحياء والشوارع والطُرقات لجمع جلود الأضاحي.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية الأثنين إن «حملة النظافة جرت تحت إشراف جهاز الحرس البلدي ببلدية بنغازي».

يذكر أن بلدية بنغازي حددت أماكن تجميع جلود الأضاحي داخل نطاق البلدية في أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشارت بلدية بنغازي عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، إلى أن هذه الأماكن هي «جزيرة سيدي يونس بالقرب من سوق السيارات، والمكب المرحلي بمنطقة سيدي أعبيد وجزيرة المنقار، والمكب المرحلي بمنطقة جليانة بالقرب من جزيرة الدوران».

في السياق ذاته قررت وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة، الأحد الماضي، السماح بنشاط تصدير الجلود.

ونوهت، في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه سيجري إحالة كتاب إلى مصلحة الجمارك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص مع مديريات الجمارك المختصة.

جاء ذلك في حين أعلن وزير الاقتصاد، منير عصر، أن الضريبة المفروضة على سعر الصرف بنسبة 183% أثرت سلبا على أسعار الأضحية الوطنية هذا العام، وأدى لارتفاعها، لافتا إلى أن سعر الأضحية المستوردة متوقف على الاعتمادات المفتوحة والضريبة المفروضة.

وأشار عصر إلى أن وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة لم تُستشر ولم تسيطر على الاعتمادات لاعتبارات سياسية، مضيفا أن الوزارة تتدارس مع الحكومة مقترح تحمل نسبة من سعر الأضحية المستوردة للتخفيف على المواطنين.