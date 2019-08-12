قوات الدعم المركزي تؤمن محطات الوقود في طرابلس

تأمين قوات الدعم المركزي محطات الوقود في طرابلس، 12 أغسطس 2019، (صفحة داخلية الوفاق على فيسبوك)

انتشرت قوات الدعم المركزي، التابعة لوزارة الداخلية، منذ صباح اليوم الإثنين، لتأمين محطات الوقود والمحطات المتنقلة في العاصمة طرابلس، لتزويد المواطنين بالوقود.

ونشرت صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على «فيسبوك» صورا لقوات الدعم المركزي أثناء تأمين محطات الوقود في طرابلس، ومتابعة تزويد السيارات بالوقود.

وثمنت وزارة الداخلية «الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للدعم المركزي في حماية وتأمين محطات الوقود للتقديم الخدمات للمواطنين».

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وتكثف قوات الدعم المركزي، بفروعها المختلفة، انتشارها منذ صباح أمس الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، في المدن التابعة لها، لتأمين المنشآت ومحطات الوقود، فضلا عن تأمين احتفالات المواطنين في العيد.