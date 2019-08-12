إنقاذ 105 مهاجرين إضافيين قرب سواحل ليبيا بإجمالي 356 ناجيًا

مهاجرون على متن زورق مطاطي تابع لسفينة «أوشن فايكينغ»، 12 أغسطس 2019 (فرانس برس)

أنقذت السفينة «أوشن فايكينغ» الإثنين 105 مهاجرين إضافيين في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، لبصبح مجموع الذين أنقذتهم 356 شخصاً، في حين لا تزال السفينة تبحث عن مرفأ آمن لإنزالهم، وفق ما أفادت صحفية في «فرانس برس» على متن السفينة.

في الوقت نفسه، كان أكثر من 150 مهاجرًا عالقين، بعضهم منذ أكثر من عشرة أيام، على متن سفينة «أوبن أرمز» قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ورصد الزورق المطاطي الأزرق خلال النهار على بعد حوالى 40 ميلًا بحريًا من السواحل الليبية، بفضل المراقبة الدائمة من المنصة العلوية للسفينة التي تشغلها منظمتا «إس أو إس ميديتيرانيه» و«أطباء بلا حدود».

وكان على متنها 105 أشخاص هم رجال ومراهقون غالبيتهم سودانيون، بينهم 29 قاصرًا ومن بين هؤلاء طفلين يبلغان 5 و12 عامًا.

وأنقذت السفينة «أوشن فايكينغ» السبت والأحد زورقين يقلان أيضًا عددًا كبيرًا من السودانيين الفارين من ليبيا.

إلا أن عملية الإنقاذ الاثنين كانت معقدة أكثر من سابقاتها: عندما وصلت قوارب الإنقاذ إلى مستوى الزورق المطاطي، بدأ الهواء يتسرب منه وسقط ستة أشخاص في الماء.

لكن تم إنقاذ جميع المهاجرين من ركاب الزورق ونقلوا سالمين إلى متن السفينة «أوشن فايكينغ».

وهذه السفينة الحمراء الكبيرة مجهّزة لاستقبال بين 200 و250 شخصًا في ظروف مناخية جيدة في حاويات مهيأة على منصتها لكن لديها قدرة استضافة مهاجرين جدد إذا كان الوضع يتطلب ذلك، بحسب ما تؤكد المنظمتان.

وتعتزم السفينة مواصلة دورياتها قبالة سواحل ليبيا إذ إن الظروف المناخية حاليًا مؤاتية لانطلاق رحلات في وقت قد يجعل عيد الأضحى خفر السواحل الليبيين أقلّ تيقظا.

والواقع أنه ليست هناك أية منظمة غير حكومية أخرى متوفرة في الوقت الحاضر، فسفينة «آلان كردي» التابعة لمنظمة «سي-آي» عادت إلى قاعدتها في مايوركا وسفينة «ماري جونيو» التابعة لمنظمة «ميديتيرانيا» لا تزال في صقلية وسفينة «أوبن آرمز» التابعة لمنظمة «بروأكتيفا أوبن آرمز» تُبحر حاليا قبالة سواحل لامبيدوزا.

وكتب مؤسس المنظمة الإسبانية أوسكار كامبس على مواقع التواصل الاجتماعي «أمواج يبلغ ارتفاعها أكثر من مترين مرتقبة بعد ظهر الأربعاء. سفينة أوبن آرمز ممنوعة من الدخول إلى المياه الإقليمية الإيطالية للاحتماء في لامبيدوزا وإلى المياه المالطية للاحتماء في مالطا. كل شي يجري على ما يرام».