انتشار قوات الدعم المركزي في تاجوراء لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أغسطس 2019, 08:59 مساء
تأمين قوات الدعم المركزي الطرق والمنشآت، 12 أغسطس 2019، (صفحة داخلية الوفاق على فيسبوك)

 كلف فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، اليوم الإثنين، ثاني أيام العيد، الدوريات والتمركزات الأمنية بتأمين وحماية الطريق الساحلي، والمجاهرة بالأمن بالطريق الساحلي، وكذلك تأمين محطات الوقود بمنطقة القربولي، لتقديم خدماتها للمواطنين، وفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وقال البيان الذي نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

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وتكثف قوات الدعم المركزي، بفروعها المختلفة، انتشارها منذ صباح أمس الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، في المدن التابعة لها، لتأمين المنشآت واحتفالات المواطنين في العيد.

وشهدت مدينة تاجوراء، أول يوليو الماضي، هجومًا على مركز إيواء أدى إلى مقتل 60 شخصًا إضافة إلى 77 مصابًا، وفق ما أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق.

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