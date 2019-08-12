وزير خارجية فرنسا: ماكرون وبوتين يسبقان «قمة السبع» بمحادثات حول ليبيا

الرئيس الروسي بوتين (يمين) ونظيره الفرنسي ماكرون (يسار)، (أرشيفية: الإنترنت)

كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلادمير بوتين سيناقشان الملف الليبي قبل قمة مجموعة السبع المقررة في «بياريتز» من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.

وقال لودريان في رد على سؤال لجريدة «لو جورنال دو ديمونش» الأسبوعية، حول اجتماع ماكرون مع بوتين في 19 أغسطس القادم بفرنسا إن «الحوار مع موسكو لا يخفي خلافاتنا العميقة في كثير من الأحيان».

لكنه أقر أن الحوار ضروري باعتبار أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن وتعتبر لاعبًا رئيسيًا في الاستقرار الدولي والاستقرار الأوروبي.

وأوضح لودريان أنه يريد أن يرى ما إذا كان التعاون بين البلدين «يمكن أن يسهم في حل الأزمات سواء في ليبيا أو سوريا وإيران، لكننا سنحكم على الحقائق».

وأضاف «من المهم القيام بذلك قبل قمة السبع في بياريتز جنوب غرب فرنسا، والتي ستتناول كل هذه الملفات».

وبحسب الرئاسة الفرنسية فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم في 19 أغسطس المقبل بزيارة إلى فرنسا يلتقي خلالها ماكرون ويشارك في قمة مجموعة السبع المقررة في بياريتز (جنوب غربي فرنسا) من 24 وحتى 26 أغسطس.

وكان مجلس الأمن قد عقد السبت جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في ليبيا بناء على دعوة من فرنسا وروسيا.

وأشاد مجلس الأمن بموافقة طرفي الصراع في ليبيا على هدنة إنسانية لمدة يومين جنوب طرابلس.