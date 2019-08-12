استمرار حملات النظافة وجمع جلود الأضاحي بساحة الكورنيش في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 12 أغسطس 2019, 07:25 مساء
صور متداولة على الإنترنت لعملية جمع الجلود والنظافة في طبرق

نفذت الشركة العامة للنظافة بمدينة طبرق، اليوم الإثنين، حملة تنظيف بساحة الكورنيش، التي كانت بلدية طبرق حددتها مكانًا لجمع جلود أضاحي العيد.

وقال بيان للشركة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن عمليات النظافة مستمرة في جمع جلود الأضاحى من ساحة الكورنيش حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وناشد بيان الشركة جميع المواطنين بالالتزام بالمكان المحدد «حتى لا تحدث كارثة بيئية لا يحمد عقباها من جراء تكدس الجلود وخاصة أننا في فصل الصيف».

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وقال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق، مصطفى زاكي، لـ«بوابة الوسط» إن جهاز الحرس البلدي قام بتحذير المواطنين بعدم وضع القمامة والجلود في الساحات العامة والاكتفاء بوضعها في ساحة الكورنيش، وسوف تقوم الشركة بعملها على أكمل وجه، شاكرًا جهود الشركة العامة للنظافة بطبرق من مدير وموظفين وعمال نظافة.

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